【404帖子】@李松蔚PKU：所谓“看到了吧？这就是当初要放开的代价。”

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标题：CDT编辑自拟

作者：@李松蔚PKU

发表日期：2022.11.27

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CDT编者按：本文为微博用户@李松蔚PKU 于2022年11月7日发表的一条微博，现已不可见，是否为博主所删或被审查尚不可知。本标题为CDT编辑所拟。

无论之前有怎样的分歧，现在大家的基本共识是，迟早要与病毒共存了。放开的时间、节奏、方法上也许

还有优化空间，但无论如何，放开之后免不了要承受相当一段时间的惨烈冲击。已经有很多人在为此做准

备了。

我想补充一个心理层面的冲击。不远的将来，我们在疲于应对的混乱中一定会听到一种声音：“看到了吧？这就是当初要放开的代价。”这个声音可能表现为一种反思，懊恼和自责，也可能是冷嘲，是一些人对另一些人的指责攻击。它会加剧普通人在困难时期的煎熬感，让局面变得更加混乱。对于善良的人它甚至可能构成一种道德上的指控：“现在的代价难道真是我促成的？

如果听到这种声音，朋友们，一秒钟都不要信。

这个声音毫无建设性，它是一种心理防御机制，叫“反事实思维”：“假设当初……今天就不用面对痛苦了，但现实不是这样了，根本不存在这些“假设”。为什么不假设当初第一时间听从吹哨人的警告呢？事情走到这一步，无论曾经有多少可以挽回的机会，已经来到这里了，我们只有面对现实。现实就是，已经不存在任何可以“不承受冲击”的途径了。那些还在网上争论应不应该放开，代价孰轻孰重的人，说得简单一点,就还是在逃避，幻想只要支付（在他们看来）“小一些的代价”，就真的可以一直不面对这场灾难的真实后果。

这是一种心理上的软弱。它拼命寻求想象中的稳妥，却扩大了事实上的风险。就像迟早要做手术的人，始终用保守治疗拖延时间。那么当他不得不做完手术，承受术后并发症的痛苦时，就会把怒火指向让他动手术的人，认定：“如果当初按我的来，就不会有现在的痛苦了”。这种幻想只要用一种方式就可以戳穿：那是你想象中的世界。朋友，睁开眼睛吧。

迟早都会来的，已经不存在奇迹了。

这不是任何人的主观意志，这是现实。——如果你还想努力避免，你已经尽力了，但是当这件事已经不能避免时，请不要把面对现实的人当做你的敌人。

虽然我这么说了，但这些声音到时候还是会冒出来（其实现在已经有了）。这就像有的人痛极了就要发火骂人，这是心理上的弱点，无法克服。但如果我们能理解这些声音的实质，有一天真的被它纠缠时，会少受到一点伤害。